Все о производстве пластмассовых изделий.

Еще сто лет назад люди и представить не могли, что на смену бытовым изделиям из дерева и металла придут более удобные пластиковые аналоги. С середины двадцатого века производство пластмассовых изделий поставлено на поток: легкая посуда и емкости для хранения, корпуса электроники и компакт-диски, письменные принадлежности и подставки для них, швейная фурнитура, прищепки, вешалки-плечики и несколько сотен других вещей, которые можно встретить в каждом доме, произведены именно из этого легкого материала. В данной статье мы рассмотрим основные методы производства изделий из пластика. Некоторые примечательны тем, что мини-производство может быть развернуто буквально на паре-тройке квадратных метров. Выбор способа от свойств исходного материала (например, его плавкости или текучести), и характеристик изделий, которые будут получены на выходе (количество, размер, конфигурация).

Начнем мы с экструзии, или способа формования путем выдавливания. При использовании этого способа исходный материал загружается в пресс, нагревается, плавится и подается в формообразующее отверстие. На выходе изделие охлаждается и разрезается на части. Экструзия используется для получения изделий с одинаковым по всей длине сечением: труб и оболочек кабелей, плинтусов, откосов, пищевой и промышленной пленки.

Производство пластиковой посуды – это, как правило, литье под давлением. Оборудование для литья и отладка процесса требует серьезных затрат, но все это с лихвой окупается последующей высокой производительностью. Данный способ подходит для заводов-изготовителей, ориентированных на массовое производство. В роли сырья для литья используются мелкие гранулы или порошки с различными свойствами. После плавки материал перемешивается и впрыскивается в пресс-формы, заполняя полости. Некоторое время форма остается закрытой, чтобы находящиеся внутри изделия остыли, затем она открывается, а готовые изделия выталкиваются наружу.

Вакуумное формование позволяет получать изделия сложной формы из листового пластика или органического стекла. Как и понятно из названия, материал меняет форму вследствие нагрева и воздействия вакуума или сжатого воздуха. Этот метод позволяет изготавливать детали для оптики и светотехники без потери оптических свойств. Также вакуумное формование широко используется при изготовлении муляжей и макетов, рекламных конструкций и даже блистерной упаковки.

Реже, но все же используются такие способы, как сварка и склеивание. Сварка может проводиться как с присадочными материалами (жидкими пастами, твердыми прутками), так и без них (характерно для термопластов). Во втором случае, благодаря диффузии макромолекул, прочность готового сваренного изделия будет равна прочности материала, из которого оно изготовлено. Склеивание же позволяет соединять пластмассы с разными материалами, например, с металлами. В некоторых случаях склеивание является достойной альтернативой склепыванию или сшиванию.