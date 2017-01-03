Женские сумки: модные тенденции осени 2016.

Для женщины сумочка – это не просто дополнительный карман, куда можно скинуть все необходимое. Сумочка - это выражение своего «Я», признак индивидуальности и оригинальности образа. Женские сумки разнообразны в цветах, формах, марках. Каждая женщина знает, что ту или иную модель можно носить только в какой-то определенной ситуации. Например, с рюкзаком не стоит приходить на званый ужин, а клатч не станет верным спутником в спортзал. Эта статья будет интересна всем тем, кто не только стремится за целостностью образа, но и хочет быть в курсе последних новинок. Давайте поговорим о модных тенденциях мира женских сумочек на осень 2016 года.

Сумки-мешочки на длинных шнурках. Этот тот случай, где шутливая фраза «Сумка – это не просто мешок» работает с точностью наоборот, поскольку данная модель представляет собой как раз аккуратный небольшой мешочек с протянутым в горловине шнурком. Форма может быть самой разнообразной: шар, капля, птичья клетка или и вовсе экзотический цветок.

Сумки «CrossBody». Это большая дань классике стиля, поскольку сумка с длинным ремешком через плечо не является чем-то необычным и совершенно новым. Золотая цепочка или кожаная тонкая лямка – такие сумки идеальны для повседневных выходов!

Сумочка «Box» представляет собой не что иное, как коробку! Внешне они очень похожи на шкатулки для украшений или маленькие, аккуратные чемоданчики. Дизайнеры выдумывают различные принты, экспериментируют с остротой угла сумки, так что каждая модница сможет подобрать что-то под себя.

Смотря на все это многообразие форм и видов, уже хочется покупать женские сумки оптом и нести моду в массы, а это даже не все основные тенденции на сезон осень 2016.

Сумки-парочки. Пожалуй, это одна из самых неординарных и инновационных моделей женских сумочек за последние несколько лет. Не помещаются все вещи в одну сумку? Не проблема! Ведь можно приобрести «парочку», где в пару к основной идет маленькая копия, в которой можно и разместить все важное. А некоторые дизайнеры пошли дальше и придумали сумки-тройняшки.

Меховые сумки вот уже который сезон не выходят из моды, оставляя за собой почетное место классики жанра. Ведь зимой мех выглядит не только стильно, но и органично, особенно в холодной России. Огромное количество различных оттенков от бурого до светло-серого понравится всем девушкам.

Сумки-малышки - это миниатюрные точные копии больших сумочек классического вида. В такую поместится немного, телефон и кошелек, зато выглядят они действительно необычно.

Сумки, которые пристегиваются к поясу – это еще одна инновация великих дизайнеров. Выглядят они совершенно по-разному, не занимая при этом руки. Теперь не нужно выбирать между телефоном и кофе в руках: такая сумочка полностью вас освобождает.

Рюкзаки по-прежнему не собираются сдавать позиции. В этом сезоне отдать предпочтение стоит меху, коже и блестящим материалам. Только не носите его на плече! Теперь это не комильфо, отныне дамские рюкзачки носят исключительно в руке.

Сияние драгоценным металлов всегда привлекало представительниц прекрасного пола, поэтому ведущие дизайнеры решили напомнить и об этом. Целая серия сумок цвета золота, серебра и полыхающих переливами ограненных камней – такая сумочка станет роскошным акцентом как классического, так и вечернего образа.