Цены на гостиницу в Тюмени

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Давайте убедимся в достоверности того, что предлагает сайт и посмотрим подходящие гостиницы в Мурмансе на hotels.ru. Заполняем шаблон: город, дата, количество взрослых и детей. Система выдает 78 отелей. Многовато. Сужаем параметры выбора и приводим их к следующим показателям: 3 звезды, стоимость за ночь от одной до четырех тысяч, двухместный номер. Всего таких гостиниц 38 (уже легче), но на выбранную дату места есть только в шести. Из них больше всего понравился отель, расположенный в 5 км от центра, и, судя по фото, комфортный и уютный. У отеля довольно высокий рейтинг и преимущественно хорошие отзывы. Ну, что ж – заказываем. Заполняем предложенную форму и тут же получаем на электронный адрес ваучер, подтверждающий, что номер закреплен за нами. Действительно, никаких предоплат и комиссий. Осталось заказать билет на самолет. И тоже через Интернет.