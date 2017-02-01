В Новосибирске Навального встретили надписью «Вор должен сидеть в тюрьме»

Перед пресс-конференцией в Новосибирске лидер политической организации «Партия Прогресса»

Жители Новосибирска, чьи дома власти планируют в ближайшее время снести, организовали

В ночь с субботы на воскресенье предвыборный штаб кандидата в мэры Новосибирска Анатолия