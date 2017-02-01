В Новосибирске Навального встретили надписью «Вор должен сидеть в тюрьме»

В субботу, 18 февраля, в Новосибирске открылся предвыборный штаб оппозиционного кандидата в президенты Алексея Навального. Правда, данный факт отнюдь не обрадовал местных активистов. Ночью помещение обклеили компрометирующими листовками, а в полдень, перед открытием, политика встретили возмущенные его приездом студенты и пенсионеры, которые не стали расходиться и после того как он вошел в помещение. Трое из них раздавали прохожим листовки против оппозиционера.
Перед открытием с окон и стен пришлось сдирать накленные неизвестными стикеры с изображением политика на фоне флага США и надписью «Вор. Спасибо, нет». Самого Навального встретили пять активистов парии «Великое Отечество», державшие в руках плакаты с его изображением и надписью «Вор должен сидеть в тюрьме». Никаких противозаконных действий в отношении оппозиционера никто не предпринимал.
Алексей Навальный ответил на вопросы представителей СМИ и своих сторонников. Предполагается, что сотрудники открытого в Новосибирске штаба займутся сбором подписей для участия в президентских выборах, которые состоятся в 2018 году. Руководить кампанией будет один из членов центрального совета пока еще незарегистрированной «Партии прогресса» Сергей Бойко.
Источник: vashgorod.ru
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