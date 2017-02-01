В Новосибирске под тяжестью снега провалилась крыша жилого дома

В Новосибирске рухнула крыша авторемонтных мастерских На улице Приграничной произошло обрушение крыши в одном из помещений транспортного Читать далее »

Сгорела крыша пятиэтажки За считанные минуты пламя охватило всю кровлю. Ночь на пятницу, 13 апреля, стала для Читать далее »