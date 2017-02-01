В Новосибирске под тяжестью снега провалилась крыша жилого дома

Крыша двухэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого, 62, провалилась под тяжестью снега. Сразу же после инцидента жильцы дома выбрались наверх и начали самостоятельно сбрасывать снег вниз. Спустя примерно полчаса на место происшествия прибыли спасатели. Пострадавших в результате инцидента нет, однако ремонтировать крышу нужно как можно быстрее, иначе произойдет подтопление квартир.
Местные жители утверждают, что за всю зиму крышу пострадавшего дома ни разу не очищали от снега. Представители управляющей компании разве что сбивали сосульки. На первом этаже здания работает продуктовый магазин, руководство которого также не прилагало никаких усилий для очистки крыши.
Из открытых источников стало известно, что данный дом находится на балансе компании ООО УК «Регион». На все обращения с просьбой прокомментировать ситуацию, там отвечают отказом. Отметим, что в прошлом году эта управляющая компания отмечена среди лидеров по количество жалоб жильцов, направленных в областную Госжилинспекцию.
Источник: news.ngs.ru
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