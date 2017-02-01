В честь Дня защитника Отечества в Новосибирске устроили масштабную историческую реконструкцию

В Новосибирске День защитника Отечества отметили реконструкцией боя времен Великой Отечественной. Реконструкторы, собравшиеся в Заельцовском парке, рассказали журналистам, что воссозданное ими сражение произошло 23 февраля 1943 года на Северном Кавказе. Именно тогда там продолжалась операция «Вертикаль». Если не считать подготовку, то все действо продлилось примерно полчаса. За это время красноармейцы, как и в реальности, полностью разгромили противника.
Согласно сценарию, наши разведчики в маскировочных халатах наткнулись на «немцев», обстреляли их позиции и отступили на занятые рубежи. Далее началось наступление советских бойцов, поддерживаемое огнем 45-миллиметровой пушки. В результате противник понес большие потери, нашим удалось захватить огневую точку и много трофейного оружия.
Организаторы реконструкции утверждают, что разработка сценария осуществлялась с учетом всех известных исторических фактов. Форма «Красной армии» и «Вермахта» также была воссоздана до мелких нюансов.
Источник: www.nsk.kp.ru
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