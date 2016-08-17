Основы при игре в покер

Если вы хотите узнать самый простой путь к тому, как научиться играть в покер, изучив правила покера и комбинации покера, но более того, регулярно выигрывать, вам непременно помогут следующие элементы.

1) Дисциплина. Дополнительные комментарии, наверное, излишни. Как и в любом виде деятельности, если вы не контролируете себя, то ситуация начинает контролировать вас, а чем-то хорошим такой сценарий заканчивается крайне редко.

2) Тщательный поиск и выбор покер-румов со слабым полем и столов со слабыми игроками. Здесь имеет смысл привести известную покерную мудрость. Можно быть 10-м по силе игроком в мире, но постоянно проигрывать, если играть против тех 9-ти соперников, которые играют лучше вас. И можно быть 10-м игроком в мире с конца, но постоянно и крупно выигрывать, если садиться за стол только против тех 9-ти оппонентов, которые играют хуже вас.

3) Статистический и вспомогательный софт. Если вы не будете анализировать свою игру и соперников, то вы, возможно, будете прогрессировать, но весьма медленно. Велик риск, что поле конкурентов вас обгонит. Не давайте им такой возможности и всегда будьте на несколько шагов впереди, работая над своей игрой.

4) Активное общение на покерном форуме, поиск единомышленников. Хорошая, крепкая команда коллег, а еще лучше — друзей, занимающихся одним делом и разделяющих одни и те же интересы, способна стать бесконечным источником сил, вдохновения и знаний, которые будут неизменно толкать вас вперед.

5) Индивидуальный тренер. Человек, который уже прошел ваш путь и при этом готов передать вам свой опыт (и умеет хорошо преподавать), станет одной из лучших ваших инвестиций. Комбинации и правила покера вы, конечно, сможете выучить сами, но в дальнейшем вы будете вкладываться в свои знания и навыки, а это самое прибыльное в мире вложение.

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