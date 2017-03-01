Очень часто сервис, который предоставляют гостиницы, избыточен. Да, для командировочного или туриста бывает удобно снять номер или квартиру на несколько дней, но что делать влюбленным парочкам, которым надо уединиться всего на несколько часов? Специально для таких случаев в любом крупном городе предусмотрены сервисы «квартиры на час». Вообще, это довольно удобно – обеспечивает приемлемый уровень анонимности, не вызывает лишних трат, а также позволяет выбрать вариант квартиры, которая наиболее оптимально соответствует требованиям клиента. Классический запрос поисковой системы квартира на час в Новосибирске является лучшим тому подтверждением – несколько десятков сайтов позволяют выбрать наиболее приемлемый по цене вариант.
И это действительно хорошая новость для тех, кто ищет квартиру, причем на срок, меньший, чем сутки. Во-первых, гибкая система фильтров на сайтах такого типа позволяет упорядочить предложения по заданным критериям – начиная от цены и географического расположения и заканчивая наличием Интернета. Само собой, тут же можно уточнить отношение арендодателя к курящим клиентам, способ оплаты, а также воспользоваться сервисом онлайновой карты для более точного уточнения маршрутов к арендуемому жилью.
Понятное дело, что для каждой квартиры предусмотрена персональная страница-карточка, на которой отображается не только развернутая информация по аренде, но и множество фотографий. Качественный сервис, кстати, поддерживает еще один параметр фильтрации – проверенное фото. Это значит, что сотрудник компании был в арендуемой квартире, и подтверждает, что изображения на странице предложений соответствуют действительности. Так что ситуации «Заплати за люкс – получили убитую хрущевку» гарантированно не возникнет.