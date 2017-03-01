Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не хочет развивать метро за счет пассажиров

Сегодня, 06:35 Оставьте комментарий »
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не хочет развивать метро за счет пассажировВ последнее время в Новосибирске активно обсуждают идею повышения цены на проезд в метро ради продолжения строительства новых веток. Сегодня по этому поводу высказался мэр Анатолий Локоть. Данная инициатива градоначальнику не нравится, но отказываться от дальнейшего обсуждения он не стал.

По словам Анатолия Евгеньевича, проблема в том, что повышение стоимости проезда не одобрят горожане. Предложения о повышении цены для наличия там инвестиционной составляющей звучат регулярно, однако этот вопрос требует максимально взвешенной оценки.

Также мэр отметил, что все ветки Новосибирского метрополитена построены за счет государственного бюджета, и другого пути развития не было. Он уверен, что если бы в свое время для строительства просили помощи горожан, то метро в городе не было бы и сегодня.

В настоящее время специалисты транспортного департамента мэрии продолжают изучать возможность увеличения стоимости проезда. Что касается средств на реализацию ближайших планов по развитию метрополитена, то их городские власти рассчитывают получить из федерального бюджета.

Источник: news.newnn.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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