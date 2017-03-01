Новосибирские автоинспекторы поздравили женщин за рулем с 8 марта

В канун Международного женского дня новосибирские инспекторы ГИБДД останавливали женщин-водителей вовсе не для проверки документов. Дамам, управлявшим транспортными средствами, вручали цветы, сладкие подарки и памятки по ПДД. Кроме того, им желали счастья и безопасности на дорогах, просили проявлять максимальную внимательность во время движения и перевозить маленьких детей в специальных удерживающих креслах.
В акции «Цветы для автоледи», проведенной на площади Ленина, принял участие и руководитель ГУ ГИБДД РФ по городу Новосибирску Евгений Маслюк. Комментируя происходящее для представителей СМИ он отметил, что данная акция проводится в городе уже много лет, а инспекторам всегда приятно поздравлять прекрасную половину человечества и заодно напоминать о правилах дорожного движения.
Инспекторы подчеркивают, что, вопреки распространенному стереотипу, женщины-водители ездят аккуратнее, чем мужчины. В частности, по итогам прошлого года в Новосибирске произошло примерно полторы тысячи ДТП и лишь в каждом пятом случае поучаствовали дамы.
Источник: vn.ru
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