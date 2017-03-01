Авторитет компании зависит от многих факторов: репутация имени, стаж присутствия на рынке. Не последнее значение имеет юридический адрес. По нему можно удостовериться, действительно ли компания присутствует на месте, как долго она занимает указанное помещение.
Чтобы не навлечь на себя гнев налоговых служб или прочих инстанций, необходимо чтобы были все юридические адреса с подтверждением, в противном случае вы получите метку «фирма-однодневка». Это точно не сыграет положительно в пользу вашего имиджа.
В каких случаях юридический адрес признается недостоверным?
Для подтверждения адреса необходимо предоставить в ИФНС пакет документов, состоящий из прав собственности объекта, договора аренды, акт приемки-передачи, гарантийное письмо. Последнее является веским доказательством того, что собственник действительно передал объект юридическому лицу. Юридический адрес становится недостоверным, если
• собственник отказывается в том, что передавал гарантийное письмо арендатору. Поэтому необходимо всегда проверять лично гарантийное письмо и знакомиться с собственником;
• компания не находится по факту на месте юридической регистрации, отсутствует официальное оформление договора аренды, заключенное между лицами;
• если объект сдан в субаренду, а собственник помещения никогда не позволял совершать подобные действия и не знал, что недвижимость пересдана;
• объект, который сдается в аренду по факту используется другими юридическими лицами, имеет факт повторной регистрации одного и того же помещения разными компаниями.
На самом деле подобные фиктивные адреса сегодня легко раскрываются, если отсутствует подлинное подтверждение. Как следствие, простыми штрафами владельцы компании не обходятся. Ответственность ложится уже не только на компанию (юридическое лицо), но и на его учредителей. Может служить поводом к обвинению в мошенничестве.
Как приобрести адрес с подтверждением?
Это вопрос сотрудничества с проверенной юридической компанией. Причем, у которой за плечами многолетний опыт работы в этой сфере, имеется престиж и авторитет. При покупке юридического адреса необходимо убедиться в подлинности всех документов, встретиться с собственником.
Обязательно должно присутствовать гарантийное письмо. Это главное доказательство, что собственник помещения добровольно сдал в аренду помещение под расположение компании-арендатора.