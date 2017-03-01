Обзор сайта http://777-velkam-kazino.com/

Клоны прекрасно себя чувствуют уже сейчас – правда, речь идет не о разумных существах или животных, а о сайтах, которые пытаются скопировать контент более успешных ресурсов. С одной стороны получается существенная экономия денег – ведь не надо тратиться на разработку дизайна и продумывание функционала. С другой стороны 100% клон во все времена будет хуже оригинала – просто из-за того, что выпущен в виртуальную реальность после проекта-основателя. Есть ли золотая середина? Конечно, есть – и многочисленное семейство клонов онлайнового казино Вулкан являются лучшим тому решением. Банальное разнесение элементов управления или смена функциональных возможностей сайта уже дают клону новый внешний вид. А если поработать над контентом и добавить что-то нового, то получится результат, который вполне можно сопоставить с оригиналом.
Ярким примером сайта подобного типа является ресурс по адресу 777-velkam-kazino.com. Не надо быть знатоком английского языка, чтобы понять – перед нами клон, но клон далеко не классический. Начнем с главного – дизайна. Разработчики рискнули и отказались от классической сине-красной схемы. Вместо этого используется более темная (зато и более контрастная) черно-синяя гамма. Второй важный момент – разбивка контента по тематическим залам не по фильтру компании-производителя, а по стилю игры. Интересуют слот-машины семейства Эггоматик? Тогда переходите по ссылке http://777-velkam-kazino.com/eggomatic/ и наслаждайтесь понравившимся набором. Аналогичные залы предусмотрены и для других тематик. А самые популярные вынесены в отдельный топ-10 и отражаются в соответствующем разделе заглавной страницы. Новинки портала представлены динамическим блоком, который размещен ниже главного меню – еще одна оригинальная дизайнерская находка разработчиков. Ну и дополнительный контент не забыт – представлена встроенная в портал система поиска игровых автоматов по заданным ключевым словам, а также поддержка соцсетей – для тех, кто привык с друзьями в режиме онлайн обсуждать свои достижения на ниве азарта.
Традиционно поддерживается демонстрационный режим и игра с реальными ставками. В последнем случае нужно пройти процедуру регистрации и пополнить баланс – бонусы за данное действие, как всегда, весьма и весьма солидные. А после этого можно приступать к игре – выбор слот-машин приятно поражает воображение, так что каждый найдет себе идеальное развлечение.