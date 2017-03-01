Обзор сайта http://netmusora.com/

Современный сервис по вывозу мусора в Новосибирске.
В настоящее время в больших и маленьких городах уделяется особое внимание повышению уровня комфорта жизни его жителей. Поэтому городские власти постоянно работают над тем чтобы улучшать инфраструктуру как городов в целом, так и отдельных районов этих населенных пунктов. Если говорить о небольших городах, то проблемы в них удается решить более быстро и качественно. Но если речь идет о крупных городах, мегаполисах с миллионным населением, то проблемы в этих городах совершенно другого масштаба. Одной из важнейших областей коммунального хозяйства таких городов является вывоз мусора, так как эта служба не только обеспечивает комфортное существование жильцов города, но и обеспечивает экологию и чистоту микрорайонов. Как правило, вывозом мусора могут заниматься как городские государственные компании так и частные.
Давайте посмотрим как вывоз мусора организован в одном из крупнейших городов Западной Сибири Новосибирске. Компания которая отвечает за вывоз мусора в Новосибирске называется «Квантэко», ее официальный сайт расположен по адресу: http://netmusora.com/. Давайте перейдем по этой ссылке на главную страницу сайта и посмотрим, как лучше воспользоваться услугами этой компании. Во-первых, в правом верхнем углу расположена контактная зона сайта, на которой изображен номер телефона, по которому любой житель Новосибирска или его гость может позвонить в офис компании и задать интересующий его вопрос. Если по тем или иным причинам посетитель не может этого сделать, то он может заказать обратный звонок нажав на кнопку «заказать звонок». Кроме этого важной информацией является лицензия компании, удостоверяющая что она имеет право на предоставление такого рода услуг.
Также важнейшим вопросом, который интересует большинство посетителей сайта, является стоимость предоставляемых компанией услуг. На сайте предусмотрен специальный калькулятор, который поможет посетителю рассчитать свои затраты по вывозу мусора, исходя из количества жильцов, проживающих в доме, а значит и количества мусора который необходимо будет вывозить в течение месяца. При этом также учитывается расположения жилья в районе города. Также компания может предоставить услугу по вывозу строительного и крупногабаритного мусора. Таким образом если вы планируете сотрудничество с компанией вам просто необходимо будет нажать на кнопку «Заказать вывоз мусора».