Современные глубинные промышленные насосы.
В современном мире ни одно производство не может обойтись без воды. Это касается как больших, так и малых предприятий, не говоря уже о жилых районах, которые также потребляют большое количество воды. В больших городах с этой задачей справляется центральный водопровод, но даже в таких местах качество воды может оставлять желать лучшего. И некоторые предприятия предпочитают на своей территории иметь скважину, которая обеспечивала это предприятие водой. Причем глубина такой скважины во многом будет зависеть от местных условий и глубины ее залегания. Причем может быть в земле несколько водоносных слоев, которые находятся один над другим. Причем качество воды в таких слоях может быть совершенно разным.
Поэтому, с помощью лаборатории, предприятия могут выбрать именно ту глубину залегания воды, качество которой ему необходимо. Далее предприятие рассчитывает необходимый объем потребления воды в единицу времени. После этого можно выбрать необходимый глубинный промышленный насос, который сможет обеспечить нужный объем с нужной глубины. Довольно часто предприятия делают свой выбор в сторону насосов типа ЭЦВ. Насосы ЭЦВ 12 это линейка погружных глубинных насосов, которые имеют различную мощность, а следовательно и разную глубину подъема воды, а также объем поднимаемой воды в единицу времени. Причем в этой линейке присутствуют насосы, поднимающие воду как с 35 метров самые маломощные и до 140 метров более мощные. При этом объем поднимаемой воды может составлять до 160 метров кубических в час. Таким образом предприятие может подобрать нужную ему модель глубинного промышленного насоса у завода производителя, заранее рассчитав необходимые его параметры. Все возникшие вопросы можно решать с менеджерами предприятия.