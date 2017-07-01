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Обзор сайта https://omssystems.ru/Специальный обвязофсчный инструмент для фиксации грузов

Для перевозки различных видов грузов (пиломатериалов, труб, досок, кирпича, бетонных конструкций) требуется предварительная упаковка, которая осуществляется с помощью специального обвязочного инструмента позволяющего компоновать и фиксировать груз с использованием металлической ленты.

Классификация упаковочного инструмента

При комплектовании партий товара используется упаковочная машинка для стальной ленты которую в зависимости от конструкции можно классифицировать по 3 типам:

• механическая;
• аккумуляторная;
• пневматическая.

По способу выполнения операций с использованием ленты различного типа:

• универсальная;
• для стальной ленты;
• для полиэстеровой ленты.

В зависимости от ширины используемой ленты:

• 32 мм;
• 25 мм;
• 19 мм;
• 16 мм;
• 13 мм.

По способу фиксации ленты:

• замковая;
• без замковая;
• универсальная.

Для операций связанных с небольшим объемом работ в основном используются механический инструмент, имеющий не высокую цену и простой в управлении.

Для обработки больших партий груза применяются пневматические машинки и инструмент, работающий с использованием аккумулятора.

По способу скрепления стальной ленты машинки подразделяются на соединяющие концы ленты с помощью образования фиксирующего замка или без замковые скрепляющие ленту с помощью просечки ленты.

Без замковые машинки в основном используются для обвязки плоских по форме грузов.

С помощью замкового инструмента производится соединение с образованием специального замка.

Дополнительно для фиксации с помощью ленты применяют пломбиры и натяжители, которые особо необходимы при использовании без замковой системы инструмента.

Использование качественного инструмента

Использование высококачественного инструмента позволяет осуществлять основные функции товарно-транспортных операций:

• надежную фиксацию груза при складировании и перевозках;
• образование надежных соединений скрепляющей ленты;
• автоматическую обрезку ленты.

Используемый инструмент позволяет:

• повысить скорость обработки грузов;
• снизить физическую нагрузку на работника;
• повысить уровень безопасности выполняемых операций;
• снизить затраты на обработку грузов.

Машинки для упаковки грузов позволяют механизировать операции, выполняемые на предприятиях, снизить их себестоимость в зависимости от применяемого оборудования. При интенсивном производстве использовать более производительное упаковочное оборудование и сократить временные затраты.

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