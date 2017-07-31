Сфера применения ОС 51 03 (теплосеть и радиационностойкая)

Для качественной защиты различных видов оборудования, работающего на атомных электростанциях, используется специальная дезактивируемая эмаль ос 51 03 церта.

Сфера применения ос 51 03

Данным составом покрываются разнообразные металлоконструкции, паропроводы и тепловыделяющие элементы. Этот комплекс также применяется для окраски корпусов контейнеров, в которых транспортируются охлаждающие элементы и ядерное топливо. Такая эмаль позволяет формировать прочное и надежное дезактивируемое покрытие, создавая качественную изолирующую пленку на окрашенном оборудовании.



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Самые разнообразные виды оборудования можно покрывать органосиликатной композицией ос 51 03 характеристики данного комплекса позволяют эксплуатировать изделия, окрашенные такой эмалью, в самых жестких условиях. Данный состав способен выдерживать существенные температурные перепады от +300 и до -70 °С.



Особенности использования ос 51 03

Различные виды трубопроводов и металлоконструкций можно обрабатывать органосиликатной композицией ос 51 03 характеристики этого материала позволяют применять его в энергетической сфере. Для качественной изоляции можно использовать ос 51 03 теплосеть, покрытая такой краской может выдерживать существенные температурные нагрузки. Такая многофункциональная и надежная краска для теплосетей будет отличным решением в реализации задач по защите разных видов изделий из металла.

В компании «Химсервис-Континент» можно заказать ОС 51 03 теплосеть, окрашенная данной эмалью будет надежно защищена от коррозионных процессов.

Перед употреблением эмаль тщательно перемешивается в вертикальных мешалках до получения однородной консистенции. Органосиликатная композиция наносится на очищенные от масел, жиров и ржавчины поверхности. Для этой эмали не предусматривается предварительного нанесения грунтовочных покрытий. На окрашиваемые изделия композиция ос 51 03 наносится с помощью распылителей или валиков. Окрашенные таким составом поверхности быстро высыхают, что является дополнительным плюсом к характеристикам данного комплекса.