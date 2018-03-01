Играйте в игровые автоматы в хорошем качестве

В Интернете много сайтов с игровыми автоматами. И так мало таких казино, которые предлагают по-настоящему интересные и увлекательные игры. К сожалению, многие игорные заведения сегодня пытаются выжать максимум прибыли с эксплуатации старых аппаратов, которые уже мало кому интересны. В игровом зале «Вулкан Делюкс» придерживаются иного мнения.
Администрация клуба уверена, что залог поддержания интереса к азартным развлечениям – постоянное обновление. Поэтому на официальной странице вы всегда найдете лучшие автоматы в хорошем качестве, а также новинки. На правах дистрибьютора ведущих разработчиков, «Вулкан Deluxe» предлагает лучшие и новейшие гаминаторы одним из первых.
Новые игры в формате HD
Классические 777 автоматы по-прежнему удерживают лидерство в мировом гемблинге. Однако, в последние годы, они сильнее уступают новым развлечениям. Например, аппараты в HD формате выходят на первое место. Неудивительно, они имеют красивую графику, большие выплаты, интересные бонусные раунды. Итак, какие слоты в Vulkan Deluxe наиболее интересные?
• Book of Dead – это продолжение серии игр в жанре «книжки». Вам предстоит отыскать книгу Анубиса, которая позволяет поднимать из мертвых, а также искать былые клады;
• Viking Wild – приключения нордических народов по морям и неизведанным далям, где главная цель – отыскать сундук с сокровищами, который предки спрятали на черный день;
• Valley of the Gods – красивая игра на тему Древнего Египта. Ищите скарабеев – символов богатства, а также копите энергию, чтобы получить множители ваших выигрышей;
• Fortune Multiplayer – увлекательный однорукий бандит, в котором нужно собирать хрустальные фрукты, а также подковы счастья, позволяющие добиться комбо в 4 раза.
Каждый HD автомат отличается от простых оригинальной графикой. Это реалистичное оформление, благодаря которому кажется, что вы находитесь перед настоящим игровым аппаратом где-нибудь в Лас-Вегасе. Наконец, такие слоты любят за мощную отдачу, высокие коэффициенты, благодаря которым можно заработать большие деньги.
Бесплатны ли HD гаминаторы?
Вулкан Делюкс делает все, чтобы каждый посетитель мог насладиться по максимуму отдыхом. Поэтому играть в гаминаторы компании можно бесплатно. Однако, подобный режим, как вам известно, не принесет реальных плодов – денег. А если вы пришли именно за ними, то придется сделать определенный взнос – не менее 50 рублей, а также зарегистрироваться.