Долговечные и красивые потолки Грильято

Потолок Грильято – это подвесной потолок, выполненный из алюминиевых профилей, образующих решетку. Ячейки варьируются в размерах, начиная от 40*40 мм и заканчивая 200*200 мм. Такие конструкции широко применяются в общественных местах – торговых центрах, ресторанах, концертных залах, бизнес-центрах, автосалонах и т.д.

Преимущества

Подвесные потолки Грильято обладают рядом преимуществ:

Широкий выбор дизайна помещений за счет большого выбора цветовых решений и геометрической структуре конструкции. Хорошо сочетаются с другими видами потолков – натяжными, реечными, Армстронг и другими. Благодаря этому можно создавать разные оформления, в зависимости от стиля и дизайна интерьера. Позволяют скрыть коммуникации обслуживания – вентиляционную систему, водостоки и т.д. В то же время конструкцию легко демонтировать для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям. Возможность установки любого типа светильников. Подходят модульные светильники, точечные. Возможно использование классических люстр. Интересный эффект возникает при установке светильников в межпотолочном пространстве. Игра света и тени создают особый уют.

Эти потолки отличаются пожаростойкостью, они прочны, устойчивы к воздействию влаги. Обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Еще одно их преимущество – легкий монтаж. А в случае необходимости их можно демонтировать.

Подвесные потолки Грильято можно использовать, чтобы снизить высоту помещения. К тому же они подходят для неровных поверхностей, так как перед установкой не нужно выравнивать поверхность.

Еще одно достоинство конструкции – долговечность. Ввиду устойчивости алюминия к перепадам температур, влаге, солнечным лучам, Грильято может прослужить около 30 лет, если, конечно, не надоест раньше.

Как выбрать?

Прежде чем купить потолок Грильято, нужно учесть несколько особенностей. И один из важных вопросов – это размер ячейки. Здесь важно учесть, что, чем она больше, тем выше прозрачность. При высокой прозрачности пространство за потолком и инженерные коммуникации могут быть видны. Еще один момент, касающийся выбора ячеек, это высота помещения. Чем она выше, тем больше ячейка (от 100*100 мм для высоты от пяти метров), и наоборот (до 100*100 мм для высоты до пяти метров).

Чтобы выбрать потолок Грильято, нужно определиться с цветом. Он должен гармонировать с дизайном интерьера. Наиболее универсальные цвета – белый, черный, серебристый. К базовым относятся и такие цвета: золотистый, шоколадный, хром, беж. Но можно поэкспериментировать и отдать предпочтение ярким оттенкам.

Нужно различать потолки Грильято с ячейками по их типу. Стандартная – симметричная форма, но можно выбрать и другую, например, пирамидальную, в виде жалюзи, двухуровневую или нестандартную.

Недостатки

Несмотря на все преимущества, такие потолки имеют и некоторые недостатки. К ним относятся:

Высокие цены по сравнению с другими видами. Это объясняется немалой стоимостью алюминиевого профиля. Монтаж занимает больше времени, по сравнению с другими видами подвесных потолков. Особенно это ощущается при монтаже конструкции в извилистых коридорах, с нишами или с множеством выступающих углов. Невозможность произвести обслуживание инженерных коммуникаций без демонтажа в проблемной зоне.

Но все эти недостатки с лихвой окупаются достоинствами конструкции. Если вы решили потолок Грильято купить, то можете быть уверены, что он прослужит вам верой и правдой долгие годы - https://www.potolki.ru/catalog/potolki_grilyato/.