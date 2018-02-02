Какими должны быть кухонные жалюзи?

Для кухни можно выбрать практически любой тип жалюзи, но стоит исходить из соображений практичности, так как это помещение не отличается хорошими условиями, занавески будут напитываться копотью и жиром, отчистить которые нелегко. Потому кухонные жалюзи должны легко очищаться. Если хотите использовать изделие из ткани, выбирайте синтетические разновидности, так как их можно без ущерба для формы стирать в стиральной машине, все остальные ткани можно стирать только вручную или сдавать в химчистку.

Чаще всего на кухню покупают жалюзи с горизонтальным расположением ламелей. Они имеют небольшой размер, удобны в использовании, обладают тонкой регулировкой света и прикрывают окно от жарких солнечных лучей. Чаще всего кухня имеет небольшие размеры, окно в ней тоже небольшое, потому подобный тип жалюзи подходит для данного помещения оптимально. Горизонтальные жалюзи дают большой выбор цветов, они могут быть изготовлены из дерева, бамбука, пластика или алюминия в разных цветовых решениях и с разной шириной ламелей.

Какие бывают рулонные жалюзи и другие типы подходящих для кухни изделий?

Можно использовать для кухни и жалюзи с вертикальным расположением ламелей, но они лучше всего смотрятся, если установлены от потолка и до пола, не каждая кухня имеет достаточно пространства для установки такой модели. В целом же плюсом вертикальных жалюзи можно назвать их способность отталкивать влагу, так как материал изделия пропитывается специальным составом. Какие лучше жалюзи для кухни – в том числе и вертикальные, задуматься об их установке стоит и в том случае, если у вас низкий потолок, который хотелось бы визуально приподнять. Плюс такой конструкции еще и в том, что ее можно сочетать с занавесками или шторами. Установить конструкцию можно на любой высоте, ламели поворачиваются под любым углом, обеспечивая тонкую регулировку. А если хотите чего-то необычного, то можно заказать жалюзи с фотопечатью.

Рулонные жалюзи – еще один хороший вид изделий для кухни, в отличие от предыдущих видов они имеют одно сплошное полотно, которое наматывается на валик при подъеме и таким образом открывает или закрывает плоскость окна. Такое изделие выглядит очень стильно, особенно если кухня имеет восточные нотки в своем интерьере или же выполнена в стиле минимализм. Поинтересуйтесь, какие бывают рулонные жалюзи, чтобы выбрать подходящую модель для своей кухни. Они выпускаются в широком разнообразии моделей, цветов и модификаций. Для кухни лучше всего выбрать деревянную разновидность и отказаться от бамбука, так как он очень чувствителен к влаге и легко напитывается ею, меняя свою форму.