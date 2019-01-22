Строительство домов из газобетона

Использование теплоблоков при строительстве Возведение жилых домов, производственных и общественных сооружений из теплоблоков Читать далее »

План по капремонтам в области выполнен на 37% За 2014 год в Новосибирской области проведен капитальный ремонт в 49 домах, что Читать далее »