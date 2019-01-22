Компания Монолит более 10 лет занимается строительством коттеджей и загородных домов. Клиентам гарантируется выполнение работ под ключ с полным оформлением документации.
На официальном сайте компании http://monolit-house.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov-iz-gazobetona/ предлагаются готовые проекты, а также разработка новых решений. Клиенты могут заказать возведение дома из кирпича, бруса, газобетона и комбинированных материалов. С примерами работ можно ознакомиться непосредственным на портале компании.
Строительство домов из газобетона
Одним из направлений деятельности проектно-строительной компании является возведение сооружений из газобетона. Строительные работы осуществляются в соответствии со всеми нормами и стандартами. Строительство одного квадратного метра в рамках комплекта тёплый контур обойдется заказчику в сумму 24000 руб. Строительные работы предусматривают заливку фундамента с утеплением, формирование несущих стен, монолитных плит, утепление кровли, монтаж металлопластиковых окон, а также дверных конструкций.
Для возведения зданий используются газобетонные блоки, изготовленные автоклавным методом. Благодаря пористой структуре упомянутый материал отличается высокой прочностью, простотой монтажа и максимальной теплоизоляцией. Легкий вес газобетона существенно упрощает строительные работы, позволяя возводить сооружения за 2-3 недели. Материал прост в обработки и полностью экологичен. Немаловажным преимуществом газобетона является высокая огнестойкость. При этом строительные работы обходятся в небольшую сумму.
Также как и любой строительный материал, газобетон не лишён недостатков. Одним из них является необходимость использования дополнительного утепления. Кроме того, газобетон не предназначен для монтажа классических крепежных элементов, позволяющих удерживать навесные шкафы, полки и т.д.. Поэтому владельцу недвижимости придётся покупать специальные крепежи. Но, многочисленные преимущества дома из газобетонных блоков, перекрывает все недостатки.
Подробную информацию о сооружениях из газобетонных блоков можно получить на странице http://monolit-house.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov-iz-gazobetona. Здесь клиентам предлагаются примеры работ с фотографиями и подробным описанием. На сайте компании предлагаются готовые проекты. Также потенциальные клиенты смогут заказать услуги по индивидуальному проектированию, доработке проекта и 3D визуализации. Клиентам гарантируется профессиональный подход, доступные цены и безупречное качество выполнения работ.