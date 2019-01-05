Плитка Atlas concorde (Россия)

Благодаря появлению на российском рынке керамических покрытий фабрики Atlas Concorde Russia у владельцев квартир и домов появилось гораздо больше возможностей для отделки помещений.
Современная плитка, которую предлагает Atlas Concorde Россия, получила широкое распространение благодаря итальянскому дизайну и безупречному качеству. Предприятие предлагает износостойкие керамические изделия, ориентированные на российский рынок.
Каталог плитки Atlas Concorde Russia
Покупателям предлагается плитка для кухонь в ванных комнат. Изделия отличаются высокой износоустойчивостью, доступными ценами и широчайшим ассортиментом коллекций. Приобрести продукцию можно непосредственно на официальном сайте интернет-магазина atlas-italy.ru, являющимся представителем фабрики.
Покупатели смогут приобрести плитку в разных цветовых решениях, стилях и размерах. Например, коллекция HEAT позволяет осуществить отделку помещения под обои и камень. Материал предназначен для укладки на пол. В ассортименте представлены изделия бежевого, коричневого, серого и черного цветов. Здесь же можно приобрести плитку для улицы например, из коллекции Land Stone.
В ассортименте доступны керамические изделия в бюджетном, среднем и премиум-сегменте. Заинтересованные лица могут просмотреть каталоги на сайте интернет-магазина, знакомится с цветовыми решениями и техническими характеристиками напольной и настенной плитки. Здесь же покупатели найдут полезную информацию об укладке, обработке кармический изделий. Соответствующая информация представлена в разделе atlas-italy.ru/faq.
На сайте интернет-магазина проводятся многочисленные акции. Доставка предусмотрена по всей территории России. При заказе на сумму от 30000 руб. доставка в пределах МКАД осуществляется бесплатно. Детали можно уточнить на сайте компании.