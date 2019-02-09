Все люди, которые планируют провести ремонт в доме или квартире, тщательно изучают рынок строительных материалов и возможные варианты отделки.
Одним из наиболее эффективных , удобных и достаточно недорогих решений являются монтаж натяжного потолка. Компания Сибирская Линия устанавливает натяжные потолки в Новосибирске по доступной цене и в сжатые сроки. В настоящее время компания проводит ряд выгодных акций. Например, при заказе потолка площадью более 20 квадратных метров, монтаж натяжных конструкций в санузел осуществляется совершенно бесплатно. Если же потенциальный клиент заказывать потолок площадью более 15 квадратных метров, то предусмотрена установка 5 бесплатных светильников. Важно подчеркнуть,что услуги по замеру осуществляется совершенно бесплатно. Ознакомиться с предложениями компании можно на официальном сайте, а именно, по адресу http://sibline-roof.ru/. В каталоге представлены матовые, глянцевые, парящие, перфорированные, с кривой спайкой, 3D и другие потолки.
Практичная конструкция: лёгкий монтаж, декоративные элементы и простота ухода
Жителям Новосибирска перед тем как заказывать услуги по установке потолка, стоит оценить все преимущества такой конструкции. Для начала необходимо отметить, что натяжной потолок монтируется достаточно просто, но требует использования специального оборудования. Поэтому выполнить такую работу своими силами невозможно. Специалисты компании Сибирская Линия обладают профессиональным опытом и соответствующим оборудованием. Поэтому все работы выполняются в сжатые сроки и по доступной цене.
Установка натяжного потолка незначительно снижает высоту помещения, как правило, не более 4 см. Для сравнения: потолки из гипсокартона «воруют» до 10 см высоты помещения. В натяжные конструкции можно установить любые декоративные светильники. В тоже время эксперты не рекомендуют устанавливать слишком мощные светильники.
Натяжной потолок в отличие от других разновидностей отделки отличается практичностью и долговечностью. Поверхность не нуждается в окрашивании. Владельцу будет достаточно периодически протирать ПВХ материал влажной тряпкой.
Срок службы натяжных потолков достаточно большой и зависит от используемого материала. Также существенное значение на срок эксплуатации оказывает профессионализм мастеров и оборудование, которое используется в процессе монтажа.