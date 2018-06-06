Тракресурс-Регион реализует вилочные погрузчики мировых брендов. Компания является крупнейшим поставщиком качественной спецтехники на российском рынке. Заинтересованные лица смогут приобрести надежные технику, а также любые запчасти, аккумуляторные батареи и шины.
Общество с ограниченной ответственностью Тракресурс-Регион занимается сбытом и гарантийным обслуживанием вилочных погрузчиков от крупнейших производителей, таких как STILL, Emrald, Noblelift, Young и других. Компания является официальным дистрибьютором. Изучить погрузчики каталога, ознакомиться с типами двигателя и другими техническими характеристиками можно на сайте компании. Детали можно уточнить по телефону 8 800 100 57 27.
Каталог вилочных автопогрузчиков
В каталоге компании liftnet.ru можно выбрать погрузчики с газ/бензиновыми двигателями. В линейке представлены бренды Dalian Forklift и
TCM. Специальная техника предназначена для работы на улице и в помещении. Грузоподъемность варьируется от 1 до 5 тонн. Например, TCM FG15C13 - газобензиновый погрузчик с высотой подъема стрелы до 7 м. Современное оборудование прошло модернизацию и отличается повышенными эксплуатационными характеристиками и производительностью. Для комфорта оператора предусмотрен ряд инновационных функций, а также повышенный уровень безопасности. Грузоподъемность техники составляет 1500 кг.
В разделе дизельные погрузчики доступны следующие марки Dalian Forklift, OM и TCM. Особенностью специальной техники является повышенная грузоподъемность. Так, погрузчик MR450 позволяет перемещать грузы весом до 45 тонн на высоту 15. Оборудование оснащено автоматической трансмиссией и силовым агрегатом повышенной мощности. Ричстакер предназначен для эксплуатации в различных условиях. Информация о состоянии нагрузки машины отображается на сенсорном экране. Для комфорта оператора предусмотрена рабочая зона высотой 1, 5 м.
Электрические вилочные погрузчики предназначены преимущественно для работы в складских условиях, то есть, в помещении. Устройство рассчитано на грузоподъемность до 3-3,5 тонн. Специальная техника отличается высокой маневренностью, надежностью и высокими эксплуатационными параметрами. Кроме сбыта вилочных погрузчиков, компания Тракресурс-Регион предлагает технику в аренду на выгодных условиях. Детально информацию можно узнать на официальном сайте компании.