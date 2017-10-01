Натяжные потолки - отличный способ преобразить помещение

Современный рынок предлагает натяжные потолки различных вариаций для потребителей с различными предпочтениями. Постоянная конкурентная борьба между производителями побуждает к разработке новейших технологий, отличающихся высоким качеством материала и стильной фурнитурой.

Описание натяжных потолков

Комплектующие, из которых складываются натяжные потолки способны сформировать разнообразные покрытия: ровные, из многоуровневых композиций с эксклюзивными формами, как может позволить фантазия дизайнеров. Благодаря многоуровневым потолкам можно скрыть коммуникационные детали и оборудование, поделить пространство на участки.

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Фактуры, формирующие натяжные потолки разделяются на:

глянцевые;

матовые;

из сатина.

Ежегодно разработчики предлагают потребителям новые модели потолков в виде, например, мрамора, ночного неба, дерева, металла и так далее. Помимо этого производители выпускают полупрозрачные пленки, позволяющие смонтировать светильники на потолочную поверхность. Самый популярный на сегодняшний момент образ натяжных потолков – вид звездного неба. Он смотрится потрясающе, поэтому имеет колоссальный успех среди потребителей.

Для такого типа отделки потребуется:

карбоновая нить, заметная в помещении ночью;

рассеятели света из хрусталя, освещающие поверхность потолка;

диоды, покрывающие потолок.

Данную подсветку можно регулировать дистанционным пультом.

Для оригинальных решений оформления натяжных потолков наилучшим образом подходит фотопечать. На специальном принтере распечатывают любые изображения, которые затем наносят на полотно. Такой способ отделки превращает любой интерьер в необыкновенный и феерический.

Характерной особенностью, присущей натяжным потолкам является многофункциональность. Ведь они предназначены для любых помещений, являются экологическими и гиппоалергенными. Их устанавливают не только в жилые дома или квартиры, но и в детские сады, рестораны, лечебные учреждения, бары, салоны, а также прочие организации.

Советы относительно монтажа натяжных потолков

Они должны гармонировать с основным интерьером помещения квартиры или частного дома. Кроме маскировки неровных перекрытий, подобные потолки зрительно увеличивают свободную площадь. Для жилого помещения лучше использовать матовый тип потолочной поверхности. В гостиные с небольшой высотой наиболее подходят глянцевая поверхность потолка.

При выборе оттенков натяжных потолков рекомендуется учитывать влияние их на человеческий организм. К примеру, красные тона очень благотворно действуют на головной мозг, стимулируют его работу. Но оттенки красного визуально уменьшают пространство. Синие краски очень гармоничны с окружающим интерьером, они как раз способствуют увеличению помещения. Оттенки оранжевого наиболее соответствуют комнатам с небольшими размерами, а рабочие кабинеты и гостиные лучше оформить в зеленых тонах, так как эти цвета помогают одновременно сконцентрировать внимание и успокоить нервную систему.

Главное значение натяжных потолков заключается в создании оригинального интерьера, прочности конструкций и устранении строительных дефектов. Благодаря огромному разнообразию материалов можно создать неповторимый дизайн собственной квартиры или дома.