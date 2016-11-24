Продажа светильников и люстр для натяжных потолков в Челябинске

Многие люди тратят много денег на отделку и декор собственного дома, создавая тем самым комфортную атмосферу. Основной деталью интерьера являются светильники.

Приобретение светильников, основные параметры

Поэтому если вы решите купить светильники в Челябинске, выбор следует делать исходя из следующих параметров:

размеров (соответствие параметров светильника и помещения);

дизайна (гармония со стилистикой и интерьером);

мощности (создание необходимого освещения).

При проектировании освещения следует избегать резкого контрастирования, которое для глаз будет утомительным, комбинируя по возможности разные варианты в одном помещении. Например. Сделать атмосферу комфортной и функциональной можно с применением акцентированного освещения для выделения определенных объектов, прямого света для работы и чтения, а размытого – для отдыха.

Люстры для натяжных потолков и простые светильники должны сочетаться с общим решением дизайна. Украшая и выделяя эстетичность натяжных конструкций.

Как подобрать люстру для натяжного потолка?

Выбирая люстры для натяжных потолков, следует знать, как близко будут находиться лампы от потолочной поверхности и размещение плафонов. Оптимальным решением для натяжных конструкций являются направленные вниз или в сторону плафоны. Если планируется использование энергосберегающих или светодиодных ламп, то не нужно переживать о расстоянии и размещении плафонов. Такие приборы освещения не будут нагреваться и оказывать на натяжной потолок температурное воздействие.

Также следует следить за тем, чтобы корпус люстры не сильно нагревался, потому что он будет контактировать с потолочной поверхностью в области фиксации.

Как правило, люстры для натяжных конструкций оснащаются декоративной чашей, скрывающей крепеж к крюку потолку и должна иметь ход по шпильке, куда она подвешивается. Чем больше у чаши будет ход, тем проще будет устанавливать люстру, соединять контакты и проводку потолка. Часто при фиксации приборов освещения на натяжные конструкции требуется дополнительное увеличение крепления для потолка. Поэтому заранее следует позаботиться об удлинении креплений, для чего подойдет арматура, которая потом спрячется в чаше. Но обязательно нужно учитывать вес общей конструкции.

К основным особенностям люстр для натяжных потолков относят применение материалов с малой теплопроводностью, применение светодиодных лампочек или лам накаливания мощностью до 60Ватт. Также учитывается расстояние между потолком и лампой, которое должно составлять 10 см.