В современном мире сложно обойтись без средств, предназначенных для самообороны. Причём актуальность приобретения холодного оружия нередко возникает у обычных граждан, которым приходится защищать себя в непредвиденных ситуациях.
Одним из наиболее эффективных инструментов для самообороны является телескоп или телескопическая дубинка. На украинском рынке представлено немало таких средств защиты и все они отличаются как стоимостью, так и техническими характеристиками. Рассмотрим, какую лучше купить дубинку для самообороны.
Для начала необходимо акцентировать внимание на том, что лучше отказаться от приобретения дубинок китайских производителей. Подавляющее большинство такой продукции не соответствует заявленным характеристикам.. Только брендовые товары известных производителей позволят выручить в экстренной ситуации. Например, отличным решением станет телескопическая дубинка WEI SHI с эргономичной ручкой. На сегодняшний день стальной прут стоит около 400 гривен. Стоит подчеркнуть, что рассматриваемые изделия используется сотрудниками специальных подразделений Азии. Длина компактного изделия в закрытом положении составляет менее 20 см. Если же телескоп развернуть, то длина составит 49 см. Для изготовления прута используется закалённая сталь, рассчитанная на сильные удары. Удобная ручка имеет поролоновое покрытие, обеспечивающие комфорт в процессе использования.
В более дорогостоящим сегменте представлены телескопы ESP. Цена таких изделий составляет около 1000 гривен. При этом речь идёт о профессиональных средствах самообороны. Компания Euro Security Products выпускает качественную и надежную продукцию. Для изготовления рукоятки используется сверхпрочная нескользящая резина. Все изделия комплектуются специальными чехлами.