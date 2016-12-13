В новогоднюю ночь в центре Новосибирска будет ограничено движение транспорта

13-12-2016, 03:11 Оставьте комментарий »
В новогоднюю ночь в центре Новосибирска будет ограничено движение транспортаВ новогоднюю ночь в центр Новосибирска на 7 часов ограничат движение транспорта. По улице Ленина от Красного проспекта до улицы Советской смогут проехать только транспортные средства, задействованные в обеспечении праздничных мероприятий, а также медицинские и аварийно-спасательные автомобили, следующие по срочным вызовам.

Пресс-служба мэрии уточняет, что движение на указанном участке будет закрыто с 21 часа 31 декабря до 4 часов первого дня 2017 года. Данные меры предприняты в целях повышения общественного порядка и безопасности во время проведения новогодних мероприятий.

Транспортный департамент мэрии Новосибирска обращается к водителям с просьбой в праздничный период проявлять максимальную внимательность на дорогах, руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами. Также городские власти надеются на понимание автомобилистов в связи с временными неудобствами.

Источник: top54.cityскачать dle 10.1русский торрент трекер

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