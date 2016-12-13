В новогоднюю ночь в центре Новосибирска будет ограничено движение транспорта

В новогоднюю ночь в центр Новосибирска на 7 часов ограничат движение транспорта. По улице Ленина от Красного проспекта до улицы Советской смогут проехать только транспортные средства, задействованные в обеспечении праздничных мероприятий, а также медицинские и аварийно-спасательные автомобили, следующие по срочным вызовам.
Пресс-служба мэрии уточняет, что движение на указанном участке будет закрыто с 21 часа 31 декабря до 4 часов первого дня 2017 года. Данные меры предприняты в целях повышения общественного порядка и безопасности во время проведения новогодних мероприятий.
Транспортный департамент мэрии Новосибирска обращается к водителям с просьбой в праздничный период проявлять максимальную внимательность на дорогах, руководствоваться дорожными знаками и информационными щитами. Также городские власти надеются на понимание автомобилистов в связи с временными неудобствами.
Источник: top54.city
- Стал известен новый официальный дилер Mitsubishi в Новосибирске
- В Новосибирске заработало почтовое отделение, предоставляющее ряд новых услуг
- Бывший новосибирский чиновник осужден за многомиллионную аферу с муниципальным жильем
- В борьбе с раком печени новосибирские хирурги используют безопасную химиотерапию
- По центру Новосибирска проедет колонна Дедов Морозов на велосипедах