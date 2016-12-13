В новогоднюю ночь в центре Новосибирска будет ограничено движение транспорта

В Новогоднюю ночь на улице Ленина запретят движение автомобилей В мэрии объявили, что часть улицы Ленина будет перекрыта для движения автомобилей в Читать далее »

На 1 день закрывается движение по улице Депутатской В городе Новосибирске на 18 часов прекращается любое движение автотранспорта по ул. Читать далее »

Улица Ленина закрывается на подготовку к Дню города 22 июня с 00:00 в Новосибирске закрывается движение автотранспорта по ул. Ленина — на Читать далее »