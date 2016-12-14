Стал известен новый официальный дилер Mitsubishi в Новосибирске

Официальный представитель Mitsubishi на территории России определился с кандидатурой нового дилера в Новосибирске. Выбор пал на группу компаний «Самара-авто». Ранее интересы данного автопроизводителя в Новосибирске представляла компания «МАКС-Моторс», но в сентябре 2016 сотрудничество прекратилось в связи с банкротством дистрибютора. На какое-то время марка Mitsubishi ушла из города.
Сегодня руководство официального дистрибьютора марки на территории РФ «ММС РУС» официально подтвердило, что в начале 2017 года в Новосибирске планируется открытие нового салона. На сегодняшний день ГК «Самара-Авто» является утвержденным кандидатом в официальным представители Mitsubishi в Новосибирске.
Подробную информацию относительно сотрудничества с новым дилером в «ММС РУС» обещают предоставить в январе 2017 года. Предположительно, новый дилерский центр Mitsubishi расположится на том же месте, где находился старый – на улице Станционной.
Источник: www.ksonline.ru
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