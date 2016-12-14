Стал известен новый официальный дилер Mitsubishi в Новосибирске

Skoda ищет второго новосибирского дилера После того как компания «МАКС Моторс» продавать автомобили Skoda и комплектующие к ним, Читать далее »

В Новосибирске появился еще один дилер Audi Вторым дилером Audi в Новосибирске стала ГК «МАКС Моторс». Также интересы бренда пока Читать далее »