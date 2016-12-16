В Новосибирске заработало почтовое отделение, предоставляющее ряд новых услуг

Директор новосибирского почтового отделения пошла на коммерческий подкуп и намеревалась

Почта России в Новосибирске перешла на круглосуточное обслуживание корпоративных

В 2012 году количество отделений общеврачебных практик вырастет до 16, об этом заявил мэр