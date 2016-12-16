В Новосибирске заработало почтовое отделение, предоставляющее ряд новых услуг

В Новосибирске открылось первое в Сибири почтовое отделение нового формата, характеризующееся ускоренной системой обслуживания клиентов. Расположено оно по адресу: улица Крылова, дом 11. Пользователи уже успели отметить целый ряд преимуществ нового почтового отделения.
Больше всего клиентов отделения №91 поражает наличие примерочных. В кабинках площадью 2,7 кв. м. можно сразу же примерить заказанную через интернет одежду и в случае необходимости осуществить возврат. Также многим понравилась возможность выпить кофе и немного отдохнуть.
Новое отделение оснащено современным оборудованием, благодаря которому у клиентов есть возможность самостоятельно взвешивать свои посылки, определять стоимость их отправки и осуществлять оплату через специальный терминал.
Одним из важнейших преимуществ нового формата предоставления почтовых услуг является круглосуточный режим работы. Пока он функционирует не в полном объеме, поскольку для того чтобы получить посылку в ночное время нужно предоставить карту «Почта Банка».
Известно, что в 2017 году в Новосибирске планируют открыть еще 12 аналогичных почтовых отделений. Отделения нового формата будут появляться и в других населенных пунктах Сибири.
Источник: top54.city
- Бывший новосибирский чиновник осужден за многомиллионную аферу с муниципальным жильем
- В борьбе с раком печени новосибирские хирурги используют безопасную химиотерапию
- По центру Новосибирска проедет колонна Дедов Морозов на велосипедах
- В Новосибирске возведут логистический центр «Почты России»
- Границы Новосибирска в этом году будут расширены