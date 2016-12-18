В борьбе с раком печени новосибирские хирурги используют безопасную химиотерапию

Хирурги клиники им. академика Е.Н. Мешалкина при борьбе с онкологическими заболеваниями печени используют метод точечного воздействия на патологические ткани. По словам самих специалистов, речь идет о современной химиотерапии, не оказывающей негативного влияния на остальные органы.
Сегодня опытные специалисты новосибирской клиники обучают данной методике своих коллег из разных регионов страны. В операционной устанавливаются камеры, которые выводят картинки на большой экран в зрительном зале, где собираются хирурги, приехавшие перенимать опыт.
Метод, при котором препарат, благодаря современному оборудованию, доставляется точно в патологический очаг, не новый, но из-за высокой стоимости в наши дни его используют редко. А между тем, порядка 80% пациентов, у которых диагностирован рак печени на неоперабельных стадиях, нуждаются именно в таком лечении.
Заведующий центра онкологии и радиотерапии клиники им. академика Е.Н.Мешалкина Александр Жеравин рассказывает, что благодаря точечным ударам по опухоли врачам иногда удается добиться полного уничтожения опухолей или прекращения их роста.
По словам Жеравина, обычная химиотерапия слишком опасна для здоровья, а метод очагового воздействия напротив, фактически не имеет побочных эффектов. Такое лечение реально продлевает жизнь больных и улучшает ее качество.
Источник: nsknews.info
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