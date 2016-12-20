По центру Новосибирска проедет колонна Дедов Морозов на велосипедах

В Новосибирске состоится традиционный велопробег «Километры Победы». Всех желающих

Организаторы традиционной лыжной гонки «Лыжня России» приняли решение о ее переносе.

С портерами родным и близких, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны или