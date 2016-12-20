По центру Новосибирска проедет колонна Дедов Морозов на велосипедах

В воскресенье, 25 декабря, в центре Новосибирска состоится традиционная акция «Велозаезд Дедов Морозов». Принять участие в акции может любой желающий житель или гость областного центра при условии наличия велосипеда и костюма Деда Мороза.
Столь любопытный заезд проводится в Новосибирске уже в третий раз. Организаторы отмечают, что рассчитывают на участие не менее 50 человек, однако свои коррективы вполне может внести погода. В предыдущие годы в костюмы Дедов Морозов наряжались не только мужчины, но и женщины.
Главной мотивацией активистов, занимающихся организацией заезда, является желание продемонстрировать горожанам, что на велосипеде вполне можно ездить не только в теплое, но и в холодное время года. К тому же, активисты убеждены, что любой праздник, в том числе и Новый год, вполне совместим с велосипедом.
Сбор участников акции начнется в 12:30 возле дома, расположенного по адресу: Красный проспект, 153. Старт состоится в 13:00. Проехать им предстоит до здания ГПНТБ.
Источник: www.nsk.aif.ru
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