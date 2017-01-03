В Новосибирске приступили к съемкам новогодней комедии

Сегодня, 07:12 Оставьте комментарий »
В Новосибирске приступили к съемкам новогодней комедииСъемки фильма «Новый год не наступит никогда» начались в Новосибирске. Режиссером картины является Филипп Дмитриев, сценаристом – новосибирский писатель Александр Духнов. Главные роли исполнят известные российские актеры Олег Захаров и Евгений Варженин. Продолжаются переговоры по поводу участия в картине Егора Бероева, но конкретики по этому вопросу пока нет. Также на съемочной площадке будут работать множество юных актеров.

Новый фильм задуман как детская история об исправлении жизненных ошибок. В основу сюжета положена так называемая «временная петля», из которой не могут вырваться главные герои. Каждое утро они видят на календаре 31 декабря. Так будет продолжаться до тех пор, пока и взрослые, и дети не исправят все свои нехорошие поступки, которые были совершены в последний день года. Разумеется, здесь напрашивается прямая аналогия с культовым голливудским фильмом «День сурка».

Известно, что съемки будут проходить в коттеджном поселке «Березки», в бассейне «Володей», а также в ИКЕА и «МЕГЕ». Вполне возможно, что некоторые сцены будут отсняты в новосибирском аэропорту «Толмачево». Съемочный процесс должен быть завершен уже в апреле, а презентация картины планируется в накануне наступления нового 2018 года.

Источник: actualnews.orgскачать dle 10.1русский торрент трекер

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