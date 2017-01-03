Новосибирский «Сибсельмаш» на своем льду переиграл кемеровский «Кузбасс»

Встреча двух неудачников восточной зоны чемпионата России по хоккею с мячом носила принципиальный характер. Кемеровский «Кузбасс» приехал в Новосибирск за очками, поскольку местный «Сибсельмаш» в его нынешнем состоянии этой команде вполне по зубам. Впрочем, в турнирной таблице соперники расположились рядом. Если «Кузбасс» занимал предпоследнее 5-е место, то «Сибсельмаш» – последнее 6-е. Разумеется, перед своей публикой новосибирцы хотели показать не только хорошую игру, но и добыть результат.
С первых минут встречи гости ринулись вперед, не слишком заботясь о тылах. Новосибирцам пришлось обороняться. Отлично проявил себя вратарь Игорь Долгополов. Немного приспособившись, хозяева начали проводить острые контратаки. Несмотря на то, что счет на 10-й минуте открыли гости, уже через пять минут, благодаря двум голам Илисаева и Анисимова, вперед вышел «Сибсельмаш». Спустя 15 минут Анисимов делает счет 3:1 в пользу хозяев. Казалось бы, можно спокойно отправляться на перерыв, но гости смогли реализовать один из своих шансов и забить «гол в раздевалку».
Во втором тайме «Кузбассу» удалось захватить инициативу и навязать прессинг. В результате посыпались ненужные ошибки в обороне, двумя из которых, на 50-й и 52-й минутах игры блестяще воспользовались форварды гостевой команды. Теперь уже новосибирцы оказались в роли догоняющих. К счастью, взяв тайм-аут, тренер Олег Чубинский сумел достучаться до своих подопечных, которых, что называется, прорвало. В итоге табло зафиксировало счет 7:5 в пользу «Сибсельмаша». Долгожданная победа добыта. Остается лишь надеяться, что дальше дела у коллектива пойдут лучше.
Источник: www.sibselmash.nsk.ru
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