Новосибирский «Сибсельмаш» на своем льду переиграл кемеровский «Кузбасс»

«Сибсельмаш» проиграл московскому «Динамо» Вчера в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом новосибирский «Сибсельмаш» Читать далее »

«Сибсельмаш» вылетел из серии плей-офф Вчера во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом новосибирский Читать далее »