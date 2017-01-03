Нетрезвый новосибирец прекратил драку выстрелом в воздух

Празднование Дня защитника Отечества в клубе «Alpen Grotte», расположенном в

Возле одного из ночных клубов Новосибирска нетрезвый мужчина начал стрелять из

Сотрудник новосибирской полиции выстрелил в ногу агрессивному человеку, который орудовал

В отделении полиции Калининского района Новосибирска повесился мужчина, задержанный за

Очередной праздничный день в Новосибирске начался с очередного бытового убийства. На этот