Нетрезвый новосибирец прекратил драку выстрелом в воздух

Вчера, 12:28 Оставьте комментарий »
Нетрезвый новосибирец прекратил драку выстрелом в воздухВ среду, 4 января, примерно в 23.30 возле пожарной части №2 произошла крупная потасовка. По словам очевидцев, повздорили две компании, которые сначала выясняли отношения на словах, а уже через несколько минут перешли к рукоприкладству. Прекратить драку сумел нетрезвый мужчина, проходивший мимо. Увидев происходящее, он достал пневматический пистолет и выстрелил в воздух. После этого хулиганы действительно разбежались.

Что же касается самого стрелка, то вскоре он был задержан правоохранителями и доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. В процессе разбирательства выяснилось, что 57-летний мужчина проживает в соседнем доме и у него есть все необходимые для ношения оружия документы.

По предварительной информации, претензий к действиям решительного мужчины у полицейских нет. Более того, в полиции признают, что именно его выстрел позволил исключить более серьезные последствия вечернего происшествия.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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