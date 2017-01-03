В Новосибирске готовят семь крещенских купелей

Вчера, 09:49 Оставьте комментарий »
В Новосибирске готовят семь крещенских купелейСовсем скоро, 19 января, православные христиане будут отмечать светлый праздник «Крещение господне». Согласно информации, распространенной пресс-службой Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска уже 10 января в пяти районах города подготовят семь крещенский купелей. Три из них будут расположены в Ленинском районе и по одному – в Центральном, Калининском, Октябрьском и Советском.

Прорубь на озере Спартак будет работать с 10.00 до 22.00. Водоем Жемчужина Сибири будет принимать верующих с 10.00 до 20.00. Купель по улице Заобской, 97 (река Обь) откроют в 10.00, а закроют в полночь. Время работы проруби на Пожарном причале – с 9.00 до 24.00. Проруби возле Бургниского моста и в Карьере на Юго-Западном жилмассиве будут работать дольше всех прочих – с 8.00 до 24.00.

Также сообщается, что людям, желающим искупаться в одной из прорубей, можно не беспокоиться по поводу возможных эксцессов, поскольку возле каждого из оборудованных мест купания будут дежурить спасатели МОСС и бригады скорой помощи. Для удобства купающихся, поблизости купелей также обустроят места переодевания и обогрева.

Источник: runews24.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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