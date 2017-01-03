В Новосибирске готовят семь крещенских купелей

В Новосибирске официально стартовал купальный сезон В воскресенье, 12 июля, в Новосибирске официально открылся купальный сезон. На всех Читать далее »

В Новосибирске разрабатывают единую службу спасения «112» Вскоре в Новосибирске, а чуть позже и в области начнет функционировать единый телефон Читать далее »