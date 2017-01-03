Пиво - это Чехия, а Чехия - это пиво

Существует много причин для того, чтобы побывать в Чехии, но среди них есть особенная - пиво. Этот пенный напиток чехи научились варить, как никто в мире, поэтому чешское пиво - это эталон. Кроме контроля за качеством производства, использования самого лучшего сырья, нигде в мире нельзя встретить такого разнообразия сортов.

Чехия - рай для пиволюбов и этот рай наполнен именно живым свежим пивом. О чем можно еще мечтать? Только о том, чтобы не растеряться от огромного их разнообразия.

Стоит учесть, что в каждом поселке или городке варят собственное, неповторимое пиво, поэтому точно выяснить, сколько именно сортов можно здесь попробовать не удастся. Можно назвать только наиболее известные марки этого напитка.

Культпросвет для тех, кто решил “открыть” для себя страну лучшего в мире пива

Вот несколько марок чешского напитка:

· “Пильзнер Урквел” - самое знаменитое. Его название на родине звучит, как Plzeňský Prazdroj. Этот сорт спутать с другими невозможно по медовому аромату, горьковатому послевкусию и сочному золотистому цвету. Варят этот напиток уже более полутора столетий. У Пльзеньского Праздроя можно встретить редко встречающиеся апельсиновое и нефильтрованное пиво;

· “Велкопоповицкий Козел” – также всемирно известно и любимо знатоками. Варят его в Велке-Поповице неподалёку от Праги. Побывав на ежегодном фестивале в этой деревне - “Дне Козла” и увидев как можно напиться любимым напитком, вы не станете спрашивать о происхождении названия этой марки;

· “Ежек”. Готовится с середины 16 столетия. Оно бывает светлым (Ihlavsky grand) и почти без сахара (Linie);

· “Вельвет” - пиво, которое получило второе название “буря в стакане” за немного горьковатый привкус;

· “Новопацкое пиво” готовится 90 сортов. Среди них есть даже пиво с вишневым вкусом;

· “Дудак” варят в небольшой пивоварне, заведует производством - женщина;

· “Фердинанд” представлен 10 сортами и варится более ста лет. Некоторые сорта варятся с добавлением трав. Интересно попробовать оранжевый “Фердинанд”.

Список можно продолжать еще долго, поэтому, собирайте чемоданы и отправляйтесь искать свой любимый сорт пива самостоятельно.