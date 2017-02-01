Катание на «плюшке» закончилось для девушки из Новосибирска серьезной травмой головы

Вчера, 11:26 Оставьте комментарий »
Катание на «плюшке» закончилось для девушки из Новосибирска серьезной травмой головыВ пятницу 24 февраля компания молодых людей пришла в парк «Бугринская роща», чтобы покататься с горки на сноутьюбах, но, к сожалению, в этот день развлечься молодые люди не смогли, поскольку девушку 1988 года рождения постигла неприятность. Во время спуска с горы на «плюшке» она врезалась в дерево и получила серьезную травму головы.

Прибывшие на место происшествия спасатели МАСС установили, что пострадавшая не может двигаться самостоятельно, потому положили ее на носилки и спустили к автомобилю скорой помощи. Медики немедленно госпитализировали пострадавшую, у которой, по ряду признаков, заподозрили перелом позвоночника.

Напомним, что днем ранее, 23 февраля, в результате катания на «плюшке» в пансионате «Лесная сказка» пострадал 7-летний мальчик, который, с разрешения отца, съехал с неприспособленной для подобных развлечений горки, но не справился с управлением и врезался в куст. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головного мозга. Примечательно, что возле пансионата есть горка, специально оборудованная для катания.

Источник: nsknews.infoскачать dle 10.1русский торрент трекер

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