Катание на «плюшке» закончилось для девушки из Новосибирска серьезной травмой головы

В Новосибирской области перевернулся «Лексус» По данным областной ГИБДД, за прошедшие сутки в области произошло 4 дорожно-транспортных Читать далее »

Сводка ДТП за 26.01.2012 За прошедшие сутки* в Новосибирске и Новосибирской области произошло 8 Читать далее »

Сводка ДТП за 15.01.2012 За прошедшие сутки* в Новосибирске и Новосибирской области произошло 4 Читать далее »