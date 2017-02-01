В Новосибирске из-за аварии без тепла и горячей воды остались десятки домов

Почти 7 тысяч новосибирцев остались без водоснабжения В Новосибирске произошла крупная авария на водопроводе, в результате которой без воды Читать далее »

В Калининском районе десятки домов остались без света 62 дома в поселке «Гвардейский» остались без электричества и горячей воды из-за прорыва Читать далее »