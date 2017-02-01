В Новосибирске из-за аварии без тепла и горячей воды остались десятки домов

В понедельник, 27 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска произошел прорыв трубопровода. В результате аварии кипяток затопил часть улиц Богаткова и Автогенной. Очевидцы рассказывают, что на пострадавшем участке образовалась ледяная река. В 21:00 прибывшие на место происшествия специалисты компании СИБЭКО локализовали аварийный участок и приступили к ремонту.
Наиболее вероятной причиной прорыва называют понижение рельефа. Для устранения дефекта коммунальщикам пришлось отключить от горячего водоснабжения 64 потребителя. В их числе 54 жилых дома и 2 детских учреждения и 7 прочих объектов.
В результате аварии снизились параметры отопления и горячего водоснабжения на территории Октябрьского и Центрального районов города: пострадали улицы Богаткова, Военная, Никитина, Лескова и Кирова, а также Депутатский и Шевченковский жилмассивы. Всего снижение параметров почувствовали жители 185 жилых домов, 38 детских и учебных заведений, 8 медицинских учреждений.
Согласно предварительным оценкам специалистов компании СИБЭКО, завершение работ запланировано на 14:00 28 февраля.
Источник: sib.fm
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