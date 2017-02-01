В парня, вступившегося за девушек, выстрелили из травматического пистолета

Утром, 26 февраля, в центре Новосибирска произошел инцидент, который едва не завершился трагедией. Конфликт разгорелся на Красном проспекте. Молодой человек 1998 года рождения заметил, что молодые люди пристают к девушкам явно против их воли и решил заступиться. Ему предложили разобраться «по-мужски». Далее завязалась неравная драка, в ходе которой кто-то из хулиганов достал травматический пистолет и выстрелил потерпевшему в голову.
Приехавшие на место происшествия медики оказали парню необходимую помощь и доставили его больницу. Там диагностировали проникающее огнестрельное ранение и сотрясение мозга. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. По предварительным данным, угрозы для жизни нет.
В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой и будет приниматься процессуальное решение. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося и пытаются установить личность человека, совершившего выстрел.
Источник: news.ngs.ru
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