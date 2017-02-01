В парня, вступившегося за девушек, выстрелили из травматического пистолета

Пешеход застрелил водители из травматического пистолета Конфликт между двумя жителями Новосибирска, приведший к смерти одного из них, имел место Читать далее »

Конфликт у кафе закончился стрельбой и серьезными ранениями В результате ночного конфликта у одного из новосибирских кафе мужчина получил два Читать далее »