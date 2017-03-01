В Новосибирске отремонтируют тридцать индийских вертолетов Ми-17

Сегодня, 16:41 Оставьте комментарий »
В Новосибирске отремонтируют тридцать индийских вертолетов Ми-17Новосибирский авиаремонтный завод выполнит заказ по ремонту тридцати индийских вертолетов Ми-17-1В российского производства. Об этом представителям СМИ рассказал Игорь Чечиков, заместитель генерального директора компании «Вертолеты России», отвечающий за послепродажное обслуживание техники.

В частности, Чечиков отметил, что согласно достигнутой договоренности, все тридцать машин будут отремонтированы до середины следующего года. Всего специалисты примут шесть партий – по пять машин каждая. Первые вертолеты из Индии уже доставлены в Новосибирск и должны быть приведены в оптимальное состояние до лета.

В конце февраля 2017 года Новосибирский авиаремонтный завод инспектировала делегация индийских специалистов. Их интересовала инфраструктура предприятия и технология осуществления починки вертолетов. Известно, что гости остались довольны увиденным.

Источник: www.nsk.kp.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 40 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия