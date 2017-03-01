Запущено бесплатное мобильное приложение о жизни Новосибирска

В Новосибирске запущено новое бесплатное мобильное приложение о жизни города. Оно получило название «Мой Новосибирск» и уже доступно для скачивания на App Store и Google Play. Разработчики отмечают, что приложение будет полезно как жителям города, которые интересуются последними событиями или планируют свой досуг, так и туристам, которым нужны подсказки для лучшего ориентирования в новой среде.
Программа состоит из нескольких полезных разделов. Здесь есть лента новостей, афиша ближайших событий, карта, список всех заведений по соответствующим рубрикам, рейтинг такси, а также информация о всевозможных акциях и скидках. Каждому пользователю предоставлена возможность добавлять собственные анонсы, информацию об организациях или новости.
В будущем создатели приложения планируют добавить городской форум для свободного общения. Пользователи отмечают, что единственным значимым недостатком нового приложения «Мой Новосибирск» является длительная загрузка при каждом запуске. Это связано с тем, что оно еще не полностью доработано. Разработчики обещают, что в ближайшее время эта проблема будет решена.
Источник: vashgorod.ru
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