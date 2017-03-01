Пропавшую новосибирскую школьницу нашли в Красноярске

Сегодня, 06:33 Оставьте комментарий »
Пропавшую новосибирскую школьницу нашли в КрасноярскеРуководитель общественной организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина сообщила, что ушедшую из дома еще в середине февраля новосибирскую школьницу Ксению Четыркину нашли в Красноярске. Девушка чувствует себя хорошо.

По словам родных, 15 февраля Ксения, сказав, что направляется в школу, вышла из дома, после чего отключила телефон и перестала отвечать на сообщения в соцсетях. Вскоре появилась информация, что девушка находится в Красноярске. К поискам сразу же подключились местные волонтеры организации «Поиск пропавших детей».

Нашли пропавшую школьницу 22 марта в красноярском ТРЦ «Планета». Компания подростков сидела за столиком в кафе. Девушку, по приметам очень похожую на Ксению Четыркину, сфотографировали и сразу же отправили фото сестре. Та ее узнала.

Волонтеры вызвали полицейских, которые задержали сбежавшую школьницу. Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего и ждут приезда ее родственников из Новосибирска. Возможно, девушка уехала в Красноярск вместе со своей подругой, которая уже несколько раз сбегала из дома.

Источник: ngs24.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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