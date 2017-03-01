Пропавшую новосибирскую школьницу нашли в Красноярске

Пропавшая новосибирская школьница найдена живой и здоровой 15-летння школьница Мария Демидова исчезла 13 октября. Ее мать обратилась в полицию и Читать далее »

Пропавшая девушка вернулась домой через полтора месяца 26 февраля домой вернулась 17-летняя Наталья Симахина, пропавшая 10 января 2012 года в Читать далее »