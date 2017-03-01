Обзор модификации Q7 от AUDI
Считается, что невозможно не восхищаться и не ценить немецких автопроизводителей, среди которых такие легендарные бренды, как Мерседес-Бенц, BMW, Porsche, Volkswagen и многие другие. Практически каждое их творение отличается особенным стилем, высоким уровнем надежности, продолжительным сроком эксплуатации, относительно приемлемым расходом топлива и так далее. Можно и дальше бесконечно подбирать эпитеты к этим транспортным средствам, но лучше приобрести самому одну из современных моделей и лично ознакомиться поближе со всеми ее плюсами.
Обсуждая удивительный современный кроссовер Q7 от автопроизводителя AUDI, стоит отметить, что его предком выступает модель Pikes Peak, возникшая в 2003 году. Спустя пару лет было презентовано и первое поколение Qшки, выполненное на Е-платформе, разделенной с родственной моделью VW Touareg.
По прошествии 12 лет на Детройтском автосалоне была представлена последняя на данный момент версия обсуждаемого нами транспортного средства, порадовавшего любителей автомобилей этого немецкого автопроизводителя не только немного изменившимся внешним обликом, широчайшим ассортиментом базовых комплектаций, но и восхитительным техническим оснащением, их приемлемой стоимостью. К слову, дизайн стал намного современней и сдержанней, что было положительно оценено многочисленными почитателями.
Значительно преобразовался и интерьер автомобиля. Разработчики абсолютно обновили лицевую панель, ставшей одновременно немножечко строгой и лаконичной, авто обзавелось стильными дефлекторами вентиляционной системы. В салоне установлено разнообразное современное цифровое оборудование, удобным для водителя многофункциональным рулевым колесом, а ручка автоматической КПП изготовлена в оригинальном дизайне.
Говоря про тормозные диски AUDI Q7 и в целом тормозную систему, то она обладает высочайшим уровнем безопасности, как все остальные составляющие этого кроссовера, который комплектуется фронтальными и боковыми подушками безопасности, электромеханическим усилителем для рулевого колеса, многочисленными инновационными системами, отвечающими за безопасное передвижение пассажиров. Модификация может оснащаться различными видами двигателей, среди которых бензиновые, дизельные и даже гибридные.
Все поклонники немецких автопроизводителей и конкретно AUDI, останутся довольными этим современным кроссовером, который надежен и доступен для многих автолюбителей.