Губернатор Новосибирской области выделил на борьбу с паводком дополнительные 57 миллионов рублей

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выделил дополнительные средства на борьбу с паводком. Из общих 57 миллионов рублей 23 отправят в областной центр, а остальные будут распределены между районами. Губернатор отметил, что выделенные из резервного фонда деньги, необходимы для проведения быстрых работ, направленных на борьбу с половодьем.
Известно, что дополнительные средства будут направлены на оперативную очистку ливневых канализаций, русел небольших рек и прочих водопропускных сооружений. В Новосибирске же главной задачей является срочная уборка, вывоз и утилизация снега. Также в областном центре займутся очисткой ливневок и проточных труб.
В зоне вероятного подтопления находятся 10 районов Новосибирской области. Главам каждого из них поручено в кратчайшие сроки оценить количество и исправность спасательной техники, а также обеспечить возможность бесперебойного функционирования эвакуационных пунктов с питанием и возможностью получить медицинскую помощь.
Источник: www.nsk.kp.ru