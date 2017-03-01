Губернатор Новосибирской области выделил на борьбу с паводком дополнительные 57 миллионов рублей

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Губернатор Новосибирской области выделил на борьбу с паводком дополнительные 57 миллионов рублейГубернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выделил дополнительные средства на борьбу с паводком. Из общих 57 миллионов рублей 23 отправят в областной центр, а остальные будут распределены между районами. Губернатор отметил, что выделенные из резервного фонда деньги, необходимы для проведения быстрых работ, направленных на борьбу с половодьем.

Известно, что дополнительные средства будут направлены на оперативную очистку ливневых канализаций, русел небольших рек и прочих водопропускных сооружений. В Новосибирске же главной задачей является срочная уборка, вывоз и утилизация снега. Также в областном центре займутся очисткой ливневок и проточных труб.

В зоне вероятного подтопления находятся 10 районов Новосибирской области. Главам каждого из них поручено в кратчайшие сроки оценить количество и исправность спасательной техники, а также обеспечить возможность бесперебойного функционирования эвакуационных пунктов с питанием и возможностью получить медицинскую помощь.

Источник: www.nsk.kp.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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