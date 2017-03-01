Летом в Новосибирске планируют запустить новые маршруты речных трамваев

Новосибирская компания «Речфлот» планирует летом запустить несколько новых маршрутов речных трамваев. По словам представителей компании, скоростные речные суда помогут решить проблему городских пробок. Согласно плану, главной отправной точкой должен стать «Речной вокзал».
В компании уверены, что маршрут «Речной вокзал – Аквапарк» будет пользоваться популярностью среди посетителей аквапарка. Ну а особенную актуальность это направление приобретет, когда в городе построят новую ледовую арену. Правда, сначала должна быть одобрена заявка Новосибирска на проведение «Молодёжного чемпионата мира по хоккею» в 2023 году.
Исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров рассказывает, что в настоящее время решаются организационные вопросы, связанные с открытием нового маршрута в «Аквапарк». Перевозчик готов предоставить плавучий причал, а от владельцев развлекательного комплекса требуется создать удобный проход к главному корпусу.
Также «Речфлот» намерен запустить речной трамвай по маршруту «ОбьГЭС –Речной вокзал», что поможет перенаправить пассажиропоток с улицы Большевистской и решить проблему пробок.
В настоящее время в распоряжении компании «Речфлот» находятся шесть пассажирских судов – пять теплоходов класса «Р» и одно прогулочное судно класса «О». С 1 мая они начнут совершать прогулочные туры.
Источник: sib.fm
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