Художник Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска заявку на проведение «Монстрации»

Сегодня, 18:29 Оставьте комментарий »
Художник Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска заявку на проведение «Монстрации»Организатор ежегодного первомайского шествия «Монстрация» художник Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска заявку на проведение данного мероприятия. При этом Артем подчеркивает, что в заявке «Монстрация» представлена как «передвижная выставка полиграфической продукции». Он хочет, чтобы мероприятие воспринималось как художественная акция, и выступает категорически против его перевода в политическое русло.

Подачу заявки на проведения «передвижной выставки» уже прокомментировал мэр Анатолий Локоть. По его словам, городские власти не намерены запрещать мероприятие, но состоится оно в строгом соответствии с действующим законодательством. Мэрия, как и в прошлом году, предложит его организаторам присоединиться к Всешествию.

Напомним, что в 2016 году «Монстрация» была согласована с мэрией и прошла спокойно. Однако уже после акции Артему Лоскутову было предъявлено обвинение в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Ему пришлось заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Источник: tass.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

Новость прочитали 24 раз(a).


Метки текущей записи:

Читайте так же ранее опубликованный новости на эту тему:

Здесь вы можете оставить свой отзыв к новости

Посмотреть последние комментарии    
Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы

Архив

Ресурсы

Читать нас

Связаться с нами

Действия