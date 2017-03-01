Художник Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска заявку на проведение «Монстрации»

Организатор ежегодного первомайского шествия «Монстрация» художник Артем Лоскутов подал в мэрию Новосибирска заявку на проведение данного мероприятия. При этом Артем подчеркивает, что в заявке «Монстрация» представлена как «передвижная выставка полиграфической продукции». Он хочет, чтобы мероприятие воспринималось как художественная акция, и выступает категорически против его перевода в политическое русло.
Подачу заявки на проведения «передвижной выставки» уже прокомментировал мэр Анатолий Локоть. По его словам, городские власти не намерены запрещать мероприятие, но состоится оно в строгом соответствии с действующим законодательством. Мэрия, как и в прошлом году, предложит его организаторам присоединиться к Всешествию.
Напомним, что в 2016 году «Монстрация» была согласована с мэрией и прошла спокойно. Однако уже после акции Артему Лоскутову было предъявлено обвинение в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Ему пришлось заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Источник: tass.ru
- Границы Новосибирска в этом году будут расширены
- Новосибирский губернатор поздравляет жителей региона с Новым годом
- Новосибирские правоохранители посоревновались в умении лепить драконов
- Жители Новосибирской области стали активнее заниматься спортом
- Владимир Городецкий и Надежда Болтенко поздравили новосибирцев с Новым годом