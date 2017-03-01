Футболисты «Сибири» дома переиграли оппонентов из Саратова

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Футболисты «Сибири» дома переиграли оппонентов из СаратоваВ воскресенье, 26 марта, в рамках 28 тура первенства ФНЛ новосибирская «Сибирь» на своем поле принимала саратовский «Сокол». Если учесть, что в этом матче встретились соседи по нижней части турнирной таблицы, то неудивительно, что игра получилась вязкой и травматичной.

Уже на 16 минуте, в результате неудачного падения защитник «Сибири» Артем Качан сломал руку. Тренерскому штабу новосибирцев пришлось осуществить вынужденную замену. Кроме Качана игру досрочно завершили форвард «Сокола» Владимир Романенко и футболист «Сибири» Владимир Азаров, получившие черепно-мозговые травмы.

Гости с первых же минут попытались навязать игрокам «Сибири» борьбу в центре поля и пробовали переходить к атакующим действиям. К середине первой половины игры хозяева взяли инициативу в свои руки, но осмысленности в атаке им явно не хватало. К тому же, саратовцы начали довольно опасно огрызаться.

После перерыва вместо нападающего Романа Беляева в составе «Сибири» на поле вышел полузащитник Артем Кожунов. Очевидно, что целью замены было укрепление центральной зоны, однако именно Кожунову было суждено стать героем этого поединка. Именно он на 64 минуте забил гол, который в итоге стал победным.

На 90 минуте был удален получивший вторую желтую карточку новосибирец Михаил Мищенко. Впрочем, за оставшиеся несколько минут «Соколу» не удалось организовать штурм. В результате счет на табло сохранился.

«Сибирь» с 33 очками поднялась на 14 место, а вот «Сокол», проигравший четыре из пяти последних матчей, опустился на 18 позицию, и уже на 4 очка отстало от спасительного 15 места. В следующем матче «Сибирь» в гостевом матче померяется силами с ярославским «Шинником».

Источник: www.championat.comскачать dle 10.1русский торрент трекер

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