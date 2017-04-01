Волейболисты новосибирского «Локомотива» заняли третье место в чемпионате России

Впервые в истории новосибирского волейбола «Локомотив» пробился во второй раунд плей-офф

22 февраля новосибирский волейбольный «Локомотив» провел первый матч плей-офф шести, в

В серии за третье место в Чемпионате России по мини-футболу новосибирский «Сибиряк»