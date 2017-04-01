Волейболисты новосибирского «Локомотива» заняли третье место в чемпионате России

По итогам завершившегося чемпионата российской волейбольной Суперлиги новосибирский «Локомотив» занял третье место и вышел в плей-офф. Из 26 проведенных игр новосибирцы выиграли 20 (7 побед были добыты на тай-брейке). В общей сложности команда набрала 53 очка и пропустила вперед лишь казанский «Зенит» и московское «Динамо».
За место в «Финале шести» «Локомотив» сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Обязательные матчи состоится 20 и 23 апреля. Если по итогам двух встреч результат будет ничейным, победитель определится в третьей игре, 26 апреля.
Накануне стало известно, что Всероссийская федерация волейбола определилась с местом проведения «Финала шести», на проведение которого претендовали клубы, занявшие два первых места в чемпионате. Кульминационный этап волейбольного сезона пройдет с 6 по 11 мая в Москве.
В соответствии с регламентом «Суперлиги», две лучшие команды чемпионата попадают в «Финал шести» напрямую, а команды, занявшие места с 3 по 10 выходят в раунд плей-офф, где и определяется еще четыре участника финальной стадии. Коллективы, занявшие с 11 по 13 места, остаются в «Суперлиге» на следующий сезон, а занявший 14 место понижается в классе. В этом году неудачником стал оренбургский «Нефтяник».
Источник: baikal24.ru
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