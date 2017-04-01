В Дзержинской районе Новосибирска построят автовокзал за 150 миллионов рублей

Власти Новосибирска ищут инвестора для строительства автовокзала Мэрия Новосибирска приступила к поиску инвестора для строительства автовокзала на Читать далее »

Мэрия ищет инвесторов для завершения строительства автовокзала Мэрия Новосибирска намерена как можно быстрее достроить автовокзал. Для этого сейчас Читать далее »