В Дзержинской районе Новосибирска построят автовокзал за 150 миллионов рублей

В июле нынешнего года в районе Гусинобродского шоссе, в Дзержинском районе Новосибирска, стартует строительство автовокзала. Его площадь составит около 2,5 га. Завершить все работы планируется за два года. Второй городской автовокзал сможет обслужить 3 тысячи пассажиров в сутки. Объемы пассажиропотока напрямую связаны с введением в эксплуатацию Восточного обхода. Реализация проекта обойдется в 120–150 млн рублей.
Мэрия Новосибирска уже определилась с инвестором. Им стала компания «Авто-сервис», которая и вложит в реализацию проекта всю необходимую сумму. Напомним, что потенциальным инвестором строительства автовокзала также называли владельца ТЦ «Восток», расположенного на Гусинобродском шоссе.
Глава совета директоров «Авто-сервиса» Андрей Гудовский, ранее занимавший в областном правительстве пост министра региональной политики, сообщил представителям СМИ, что форма собственности готового объекта будет долевой, и доля муниципалитета составит около 5%. Управление будет осуществляться совместно.
Источник: news.ngs.ru
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