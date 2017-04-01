В Дзержинской районе Новосибирска построят автовокзал за 150 миллионов рублей

Сегодня, 06:54 Оставьте комментарий »
В Дзержинской районе Новосибирска построят автовокзал за 150 миллионов рублейВ июле нынешнего года в районе Гусинобродского шоссе, в Дзержинском районе Новосибирска, стартует строительство автовокзала. Его площадь составит около 2,5 га. Завершить все работы планируется за два года. Второй городской автовокзал сможет обслужить 3 тысячи пассажиров в сутки. Объемы пассажиропотока напрямую связаны с введением в эксплуатацию Восточного обхода. Реализация проекта обойдется в 120–150 млн рублей.

Мэрия Новосибирска уже определилась с инвестором. Им стала компания «Авто-сервис», которая и вложит в реализацию проекта всю необходимую сумму. Напомним, что потенциальным инвестором строительства автовокзала также называли владельца ТЦ «Восток», расположенного на Гусинобродском шоссе.

Глава совета директоров «Авто-сервиса» Андрей Гудовский, ранее занимавший в областном правительстве пост министра региональной политики, сообщил представителям СМИ, что форма собственности готового объекта будет долевой, и доля муниципалитета составит около 5%. Управление будет осуществляться совместно.

Источник: news.ngs.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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