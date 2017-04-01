Пьяный дебошир сломал руку сотруднице патрульно-постовой службы

Сегодня около 4 часов утра в ленинском районе пьяный водитель ударил трубой по голове

Сегодня утром неизвестные серьезно избили полицейского, который попытался остановить

Пьяный житель Новосибирска был снят с поезда за буйное поведение на станции в Златоусте.