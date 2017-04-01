Пьяный дебошир сломал руку сотруднице патрульно-постовой службы

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Пьяный дебошир сломал руку сотруднице патрульно-постовой службыВечером, 16 апреля, в Ленинском районе Новосибирска, во время усмирения дебошира, пострадала сотрудница полиции. Жители одного из домов по улице Фесадной обратились в полицию, жалуясь на слишком шумное поведение компании из трех человек, распивавшей алкогольные напитки во дворе. Приехавшие по вызову инспекторы патрульно-постовой службы потребовали у возмутителей спокойствия прекратить употреблять алкоголь и шуметь. Также полицейские попросили компанию предъявить документы. Двое соратников согласились, а третий отказался и стал оказывать сопротивление.

Сначала пьяный дебошир схватил сотрудницу полиции за руку и потянул вперед, а потом со всей силы толкнул ее на капот служебной машины. Не успокоившись и на этом, нарушитель успел нанести женщине удар локтем в лицо. После этого его скрутили и задержали другие полицейские. Пострадавшая инспектор патрульно-постовой службы была доставлена в больницу, где у нее диагностировали перелом руки и ушибы.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Источник: www.nsktv.ruскачать dle 10.1русский торрент трекер

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