Пьяный дебошир сломал руку сотруднице патрульно-постовой службы

Вечером, 16 апреля, в Ленинском районе Новосибирска, во время усмирения дебошира, пострадала сотрудница полиции. Жители одного из домов по улице Фесадной обратились в полицию, жалуясь на слишком шумное поведение компании из трех человек, распивавшей алкогольные напитки во дворе. Приехавшие по вызову инспекторы патрульно-постовой службы потребовали у возмутителей спокойствия прекратить употреблять алкоголь и шуметь. Также полицейские попросили компанию предъявить документы. Двое соратников согласились, а третий отказался и стал оказывать сопротивление.
Сначала пьяный дебошир схватил сотрудницу полиции за руку и потянул вперед, а потом со всей силы толкнул ее на капот служебной машины. Не успокоившись и на этом, нарушитель успел нанести женщине удар локтем в лицо. После этого его скрутили и задержали другие полицейские. Пострадавшая инспектор патрульно-постовой службы была доставлена в больницу, где у нее диагностировали перелом руки и ушибы.
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Источник: www.nsktv.ru
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